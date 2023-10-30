بسبب قبلة المونديال.. الفيفا يوقف “روبياليس”

بسبب قبلة المونديال.. الفيفا يوقف “روبياليس”

2023-10-30 / 13:09
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أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الإثنين رئيس الاتحاد الإسباني السابق للعبة لويس روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات، على خلفية فضيحة القبلة الشهيرة لبطلة العالم جيني هيرموسو.

وقال الاتحاد الدولي في بيان: “قررت اللجنة التأديبية لفيفا منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات”، معتبراً أنه “انتهك المادة 13 من قانون فيفا التأديبي”.

وأضاف: “أبلغت اللجنة التأديبية روبياليس اليوم بتفاصيل هذا القرار. وبموجب الأحكام ذات الصلة في القانون التأديبي، فإن أمام روبياليس عشرة أيام ليتقدم بطلب للحصول على قرار معلَّل مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف” أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي.

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