بعد حظر تصديره ونزول الأمطار.. هل ستنخفض أسعار زيت الزيتون؟” فيديو”

هبة بريس_ محمد منفلوطي

بعد القرار الذي اتخذته الحكومة الرامي إلى منع تصديره، لازالت أسعار زيت الزيتون تعرف ارتفاعا كبيرا مما يطرح علامات استفهام عدة عن الأسباب الرئيسية وراء ذلك، هذا في الوقت الذي تتجاذب فيه أطراف الحديث والتعليقات المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مندد ومستنكر ومُتهِّم بالاحتكار، وبين هذا وذاك لازالت أسعار زيت الزيتون لم تراوح مكانها بل ظلت ثابتة غالبا في سعر 90 درهم للتر الواحد.

وحسب ما أكدته مصادرنا، أن حكومة أخنوش ولوضع حد لهذا التمدد الملحوظ على مستوى الأسعار، اتخذت قرارا بتوقيف عملية تصدير هذه المادة الحيوية التي يستهلكها المغاربة بكثرة خاصة في فصل الشتاء، في محاولة منها لضبط الأسعار، فهل سيؤدي هذا القرار إلى انخفاض أسعار زيت الزيتون أم العكس؟

العديد من مهنيي القطاع ممن التقتهم هبة بريس، وجالستهم، أجمعوا على كلمة سواء وهي أن الأسعار لازالت مرتفعة مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث من المتوقع أن تستقر الأسعار في هذا الصدد في ثمن 85 درهما للتر الواحد، منهم من أرجع الأمر للمحتكرين، ومنهم من اعتبر توالي سنوات الجفاف هي السبب…

بعض مهنيي القطاع، قالوا إن أسباب غلاء أسعار زيت الزيتون تعود بالأساس إلى عمليات التصدير السنوية التي قاربت حوالي 25 ألف طن سنويا، مقارنة مع معدل الانتاج السنوي الذي يقارب 150 ألف طن من الزيت، ناهيك عن أسباب أخرى مرتبطة بالمناخ وقلة التساقطات وهبوب الرياح القوية التي ساهمت بدورها في اتلاف المحاصيل نتج عنه ضعف في الإنتاج.

رأي آخر لصاحب معصرة باسم الله بدوار زواغة جماعة أولاد سعيد بسطات، قال بأن أسباب الغلاء ترجع بالأساس إلى قلة الزيوت العام الماضي، “وبزاف ديال الناس مشراتش، وبقاش عندها الزيت ديال العام اللي فات، وهذا العام حاولو الناس يعوضو الفرق وهاذ الشيء هو لي خلا الاقبال يكون كبير…بالإضافة إلى شح المياه الناجم عن الجفاف الذي عرفته المنطقة خصوصا والمغرب على وجه العموم”.

أحد مهنيي القطاع بطريق مراكش بالمدخل الجنوبي لمدينة سطات قال بدوره : ” إن مهنيي القطاع أجمعوا على أن قلة الأمطار وتوالي سنوات الجفاف كانت سببا مباشرا في تراجع الانتاج وقلة المحاصيل، حتى إن المناطق المعروفة بإنتاج الزيتون بالمغرب، طالها الجفاف وبالتالي عرفت انخفاظا ملحوظا على مستوى الانتاج مقارنة مع ارتفاع منسوب الطلب على هذه المادة الحيوية، وبالتالي ساهم في الرفع من أسعارها التي بلغت ” 90درهم”.

تفاصيل أخرى ضمن الربورطاج التالي: https://youtu.be/2LINu8a0fO8?si=uwX0I_8fnYwzwQB5

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