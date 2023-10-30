ضمنهم 3457 طفلا.. ارتفاع عدد شهداء غزة الى 8306 شخصا
هبة بريس - وكالات
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلا.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
وقال القدرة: “حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 8306 شهداء، منهم 3457 طفلا و2136 سيدة، إضافة إلى إصابة أكثر من 21048 مواطنا بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري”.
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