هل طبعت القناة الأولى مع المشاهد الجريئة و الأفلام المثيرة للجدل؟

نجلاء مزيان: هبة بريس

عرضت القناة الأولى الأسبوع المنصرم الفيلم المغربي المثير للجدل “burn out” وسط استغراب و غضب كبيرين من المتلقي المغربي الذي أعرب عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، تداول العديد من النشطاء تدوينات تثير علامات الاستفهام حول ما إذا كانت القناة الأولى قد طبعت مع الجرأة و السماح ببث الأفلام السينمائية التي لا تراعي مبادئ وأخلاق الأسر المغربية.

و اعتبر النشطاء ذاتهم أن حذف المشاهد الجريئة و الخادشة للحياء من العمل السينمائي غير كاف، خاصة و أن الفيلم تعرض في وقت سابق لهجوم شرس بسبب تسريب مشهد جريء يعود لادريس الروخ و سارة بيرلس.

و يحكي burn out قصة البطل “جاد”، رئيس مقاولة ينتمي إلى فئة اجتماعية ميسورة، لكنه غير سعيد في حياته الزوجية، وفاشل في مهنته و كذا علاقاته الاجتماعية.

كما يتطرق الفيلم إلى علاقة البطل بطفل فقير “أيوب” (13 سنة)،الذي يحلم بشراء رجل اصطناعية لوالدته المعاقة.

و يُسلِّط الفيلم الضوء على عدد من النماذج المجتمعية لبعض الشخصيات في مدينة الدار البيضاء، إذ يعالج الفوارق الطبقية، وعدد من الظواهر الاجتماعية، مثل الإجهاض، والدعارة، والمخدرات، والعجز جنسي، والتناقض في القيم، وفساد رجال المجتمع الراقي.

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