حما.س: أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة

هبة بريس - وكالات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الإثنين، أن أكثر من 18 ألف طن متفجرات ألقيت على القطاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

وقال المكتب في بيان، إن “أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة منذ بداية العدوان (الإسرائيلي)”.

وأوضح البيان أن المتفجرات “خلفت دمارا واسعا، وأكثر من 10 آلاف شهيد ومفقود، حيث تلقى كل كيلومتر داخل قطاع غزة نحو 50 طنا من المتفجرات على مدار أيام العدوان”.

ومنذ 7 أكتوبر، استشهد 8005 فلسطينيا بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما استشهد 114 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لمصادر رسمية.

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