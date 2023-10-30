حما.س: أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة
هبة بريس - وكالات
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الإثنين، أن أكثر من 18 ألف طن متفجرات ألقيت على القطاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر.
وقال المكتب في بيان، إن “أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة منذ بداية العدوان (الإسرائيلي)”.
وأوضح البيان أن المتفجرات “خلفت دمارا واسعا، وأكثر من 10 آلاف شهيد ومفقود، حيث تلقى كل كيلومتر داخل قطاع غزة نحو 50 طنا من المتفجرات على مدار أيام العدوان”.
ومنذ 7 أكتوبر، استشهد 8005 فلسطينيا بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما استشهد 114 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لمصادر رسمية.
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11 تعليقات
مجهودات جبارة شكرا للشرطة على توقيف هذا البارون ..
اللهم إنا هذا لمنكر.اللهم انصر الاسلام والمسلمين..
اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك . اللهم احفظ غزة واهلها وفرج عليهم ..
الأمور لا تبشر بالخير إن لم تتوقف الحرب فسوف تدخل أطراف أخرى ..
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قتل وشرد الشعب الفلسطيني الشقيق..
كل التضامن اللا مشروط مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته..
اللهم انصر اخواننا في غزة رغم ذالك فنحن صامدون ..
إذا سقطت فلسطين سيسقط الباقي من الدول العربية واحدة تلو الأخرى فلسطين هي حاجز الدفاع الاول للعرب واسرائيل هي رمز البقاء للغرب اللهم انصر فلسطين..
اللهم إنّا نعوذ بك من العجز و القهر..
اللهم نستودعك فلسطــين وكل أهالي غـزّة فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام و اربط على قلوبهم وامدهم بجُندك وانزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض بهل ومن عليها…
قال الله تعالى:
وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ حَتَّىٰ نَعۡلَمَ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبۡلُوَاْ أَخۡبَارَكُمۡ. ..
اللهم انصر المقاومة الفلسطينية و الشعب الفلسطيني..