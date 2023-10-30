حما.س: أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة

2023-10-30 / 11:45
11
هبة بريس - وكالات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الإثنين، أن أكثر من 18 ألف طن متفجرات ألقيت على القطاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

وقال المكتب في بيان، إن “أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة منذ بداية العدوان (الإسرائيلي)”.

وأوضح البيان أن المتفجرات “خلفت دمارا واسعا، وأكثر من 10 آلاف شهيد ومفقود، حيث تلقى كل كيلومتر داخل قطاع غزة نحو 50 طنا من المتفجرات على مدار أيام العدوان”.

ومنذ 7 أكتوبر، استشهد 8005 فلسطينيا بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما استشهد 114 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لمصادر رسمية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضمنهم 3457 طفلا.. ارتفاع عدد شهداء غزة الى 8306 شخصا

ضمنهم 3457 طفلا.. ارتفاع عدد شهداء غزة الى 8306…

2023-10-30 / 13:00
Photo of الجيش الإسرائيلي: تدمير 600 هدف لحما.س خلال 24 ساعة

الجيش الإسرائيلي: تدمير 600 هدف لحما.س خلال 24 ساعة

2023-10-30 / 10:28
Photo of فرنسا.. دركي يقت.ل بناته الثلاث وينت.حر

فرنسا.. دركي يقت.ل بناته الثلاث وينت.حر

2023-10-30 / 10:01
Photo of أمريكا: لن نرسل قواتنا إلى إسرائيل أو غزة

أمريكا: لن نرسل قواتنا إلى إسرائيل أو غزة

2023-10-30 / 09:36
Photo of روسيا: متظاهرون يقتحمون طائرة قادمة من اسرائيل

روسيا: متظاهرون يقتحمون طائرة قادمة من اسرائيل

2023-10-29 / 21:27
Photo of مقتل 6 وإصابة العشرات خلال احتفالات الهالوين في الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل 6 وإصابة العشرات خلال احتفالات الهالوين في الولايات…

2023-10-29 / 19:23
Photo of رئيس الوزراء النرويجي يندد بالوضع الكارثي في غزة

رئيس الوزراء النرويجي يندد بالوضع الكارثي في غزة

2023-10-29 / 17:25
Photo of “كتائب القسام ” تجهز على عدد من الجنود الإسرائيليين.

“كتائب القسام ” تجهز على عدد من الجنود الإسرائيليين.

2023-10-29 / 15:53
Photo of الفصائل تدعو مصر لفتح معبر رفح فورا لإنقاذ غزة من “إبادة جماعية”

الفصائل تدعو مصر لفتح معبر رفح فورا لإنقاذ غزة…

2023-10-29 / 11:47
Photo of الهلال الأحمر : السلطات الإسرائيلية طلبت إخلاء مستشفى القدس في غزة فورا

الهلال الأحمر : السلطات الإسرائيلية طلبت إخلاء مستشفى القدس…

2023-10-29 / 11:09

‫11 تعليقات

  8. إذا سقطت فلسطين سيسقط الباقي من الدول العربية واحدة تلو الأخرى فلسطين هي حاجز الدفاع الاول للعرب واسرائيل هي رمز البقاء للغرب اللهم انصر فلسطين..

  9. اللهم إنّا نعوذ بك من العجز و القهر..
    اللهم نستودعك فلسطــين وكل أهالي غـزّة فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام و اربط على قلوبهم وامدهم بجُندك وانزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض بهل ومن عليها…

  10. قال الله تعالى:
    وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ حَتَّىٰ نَعۡلَمَ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبۡلُوَاْ أَخۡبَارَكُمۡ. ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق