بتعليمات من الميراوي.. صرف منحة طلبة التعليم العالي بداية من الأسبوع المقبل

2023-10-30 / 11:15
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

خبر سار ذاك الذي تلقاه طلبة مؤسسات التعليم العالي و الجامعي بالمغرب بعد أن قررت الوزارة الوصية من خلال مكتبها الوطني للأعمال الجامعية و الاجتماعية و الثقافية صرف منحة الطلبة مبكرا هذا العام.

و تقرر بتعليمات من الميراوي أن يصرف الشطر الأول من المنحة الجامعية للموسم الحالي بداية من الأسبوع المقبل و ذلك لتيسير و تسهيل مهمة الطلاب و إعانتهم على تدبر مصاريفهم الجامعية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من منح الدراسة العليا بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يقارب 146 ألف طالبة و طالب ينتمون لأسر محدودة الدخل.

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‫12 تعليقات

  3. الطلبة بحاجة ماسة للمنحة الدراسية لأن الدراسة تتطلب مصاريف كثيرة مثل النسخ والاكل والشرب وتأجير منزل ..

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