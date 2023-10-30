بتعليمات من الميراوي.. صرف منحة طلبة التعليم العالي بداية من الأسبوع المقبل
هبة بريس ـ الدار البيضاء
خبر سار ذاك الذي تلقاه طلبة مؤسسات التعليم العالي و الجامعي بالمغرب بعد أن قررت الوزارة الوصية من خلال مكتبها الوطني للأعمال الجامعية و الاجتماعية و الثقافية صرف منحة الطلبة مبكرا هذا العام.
و تقرر بتعليمات من الميراوي أن يصرف الشطر الأول من المنحة الجامعية للموسم الحالي بداية من الأسبوع المقبل و ذلك لتيسير و تسهيل مهمة الطلاب و إعانتهم على تدبر مصاريفهم الجامعية.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من منح الدراسة العليا بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يقارب 146 ألف طالبة و طالب ينتمون لأسر محدودة الدخل.
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12 تعليقات
لا شكر على واجب.
دنوب طلبة اوكرانيا في رقبتك إلى يوم الدين.
شكرا للسيد ميراوي على تفاعله لصرف منحة الطلبة..
الطلبة بحاجة ماسة للمنحة الدراسية لأن الدراسة تتطلب مصاريف كثيرة مثل النسخ والاكل والشرب وتأجير منزل ..
نتمنى رفع منحة الدراسة نظرا للغلاء المنزل الذي يشهده السوق المغربي..
يجب الإسراع في صرف منحة الطلبة وخصوصا في السلك 3 الدكتوراة ..
تحية تقدير واحترام للسيد الميراوي ..
بالتوفيق .اللهم يسر امورهم جميعا ..
منحة الدراسة غير كافية للطلبة تتضمن مصاريف التنقل والتمدرس وغيرها ..
الله يسهل عليهم ..
الطلبة الجامعيين يعانون من المشاكل المادية ومصريف الكراء وغيرها ..
اللهم يسر وعلى الوزارة زيادة المنحة ..
عمل جيد جاء في وقت مناسب نشكر السيد الوزير