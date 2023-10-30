تقرير: ارتفاع أسعار صناعة الأغذية والملابس والخشب

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول”، سجل ارتفاعا قدره 0,1 في المائة خلال شهر شتنبر 2023 مقارنة بالشهر الماضي.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني أن هذا الارتفاع قد نتج بالخصوص عن ارتفاع الأسعار بنسبة 0,2 في المائة في قطاع « الصناعات الغذائية »، وبنسبة 0,9 في المائة في « صناعة الملابس » وبنسبة 0,3 في المائة في « التعدين » و »صناعة النسيج »، وبنسبة 0,4 في المائة في « تجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين »، وبنسبة 0,1 في المائة في « صناعة الجلد والأحذية ».

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الارتفاع يعزى أيضا إلى تراجع الأسعار بنسبة 0,3 في المائة في « صناعة السيارات »، وبنسبة 0,1 في المائة في « صنع منتجات من المطاط والبلاستيك ».

أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات « الصناعات الاستخراجية » و »إنتاج وتوزيع الكهرباء » و »إنتاج وتوزيع الماء » فقد عرفت استقرارا خلال شهر شتنبر 2023.

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