المشاريع المبرمجة تعجل بانعقاد اجتماع غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بالبيضاء

2023-10-30 / 11:35
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عقدت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات للدار البيضاء الجمعیة العامة العادیة للغرفة المعروفة بدورة أكتوبر 2023 للنظر في عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

الاجتماع ترأسه الرئیس حسان بركاني، و شهد حضور أعضاء الغرفة إلى جانب ممثل وزارة الصناعة والتجارة، وممثل والي جهة الدار البيضاء سطات، وممثل عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، وممثلي السلطة المحلیة.

وقد خصص جدول أعمال ھذا الجمع العام لدراسة عدذ من النقاط منها المناقشة والمصادقة على مشروع محضر اجتماع الجمعیة العامة العادیة السابق، و على مشروع برنامج عمل الغرفة و ميزانيتها برسم سنة 2024، و مساھمة الغرفة في الحساب الخاص بتدبیر الآثار المترتبة عن الزلزال، ثم المناقشة والمصادقة على مشاریع اتفاقیات شراكة وتعاون بین الغرفة وعدد من المجالس و المؤسسات.

و خلال هذا الاجتماع تطرق رئيس الغرفة للقاء الهام الذي انعقد بين الغرفة ونظيرتيها بكل من إسبانيا والبرتغال في إطار التحضيرات المشتركة لمواكبة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2023.

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