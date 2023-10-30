مبابي يحطم الرقم القياسي للمغربي حسن أقصبي

يواصل الدولي الفرنسي كيليان مبابي ، نجم باريس سان جيرمان، تحطيم الأرقام القياسية بقميص ناديه الفرنسي.

وسجل مبابي هدفين في شباك بريست خلال الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وأشار الحساب الرسمي للنادي الباريسي إلى أن مبابي رفع رصيده إلى 174 هدفا في الدوري، منها 158 هدفا بقميص PSG، ليصبح في المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الفرنسي، متجاوزا الأسطورة المغربي حسن أقصبي الموقع 173 هدفا.

ولعب أقصبي في أولمبيك نيم وريمس وموناكو خلال الفترة ما بين 1955 و1965.

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