الجيش الإسرائيلي: تدمير 600 هدف لحما.س خلال 24 ساعة

2023-10-30 / 10:28
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هبة بريس - وكالات

تستمر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة لليوم الـ 24 على التوالي، منذ عملية “طوفان الأقصى” التي شنَّتها كتائب القسام الجناح العسكري للحركة على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن قواته تواصل توسيع نطاق عملياتها البرية في قطاع غزة، مؤكدة أنه تمكن من القضاء على عشرات المسلحين الفلسطينيين في القطاع.

وأوضح أنه هاجم نحو 600 هدف لحماس في غزة خلال 24 ساعة.

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تعليق واحد

  1. على أي هدف تتحدثون. تدمير العمارات ترويع الاطفال والمدنيين تدمير الجرحى داخل المستشفيات.

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