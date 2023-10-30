بلغت قوتها 4.5 درجات.. هزة أرضية جديدة بمراكش ونواحيها

هبة بريس

سجلت فجر يومه الإثنين، هزة أرضية جديدة بمدينة مراكش وشيشاوة وتارودانت النواحي.

وأظهرت خدمة تتبع الزلازل من موقع غوغل أن الهزة بلغت قوتها 4.5 درجات ومركزها منطقة اداسيل باقليم شيشاوة.

وأبلغ مواطنون عن شعورهم بالهزة في مناطق عدة منها مدينة مراكش، والحوز وشيشاوة وتارودانت.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0