بلغت قوتها 4.5 درجات.. هزة أرضية جديدة بمراكش ونواحيها
هبة بريس
سجلت فجر يومه الإثنين، هزة أرضية جديدة بمدينة مراكش وشيشاوة وتارودانت النواحي.
وأظهرت خدمة تتبع الزلازل من موقع غوغل أن الهزة بلغت قوتها 4.5 درجات ومركزها منطقة اداسيل باقليم شيشاوة.
وأبلغ مواطنون عن شعورهم بالهزة في مناطق عدة منها مدينة مراكش، والحوز وشيشاوة وتارودانت.
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5 تعليقات
اخر زلازل في المغرب والعالم وتحديت كل دقيقة عبر earthquacklist
اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك اللهم في بلدنا الحبيب ورضاك والجنة يارب العالمين
اللهم إنا نسألك العفوة والعافية والسلامة للجميع
اللهم لانسالك رد القضاء ولكن اللطف فيه
قل لن يسيبنا الا ماكتبه الله لنا والله اعلم ماينفعنا وما يضرنا نساله السلامة