هزة ارضية
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بلغت قوتها 4.5 درجات.. هزة أرضية جديدة بمراكش ونواحيها

2023-10-30 / 10:08
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هبة بريس

سجلت فجر يومه الإثنين، هزة أرضية جديدة بمدينة مراكش وشيشاوة وتارودانت النواحي.

وأظهرت خدمة تتبع الزلازل من موقع غوغل أن الهزة بلغت قوتها 4.5 درجات ومركزها منطقة اداسيل باقليم شيشاوة.

وأبلغ مواطنون عن شعورهم بالهزة في مناطق عدة منها مدينة مراكش، والحوز وشيشاوة وتارودانت.

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‫5 تعليقات

  2. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك اللهم في بلدنا الحبيب ورضاك والجنة يارب العالمين

  5. قل لن يسيبنا الا ماكتبه الله لنا والله اعلم ماينفعنا وما يضرنا نساله السلامة

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