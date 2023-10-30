فرنسا.. دركي يقت.ل بناته الثلاث وينت.حر

2023-10-30 / 10:01
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هبة بريس - وكالات

عمد أحد رجال الدرك من منطقة فال دواز شمالي فرنسا إلى قتل أطفاله الثلاثة قبل أن ينهي حياته.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن الشرطي قتل بناته الثلاث وهن مواليد 2013 و2016 و2018، قبل أن ينتحر في منزله يوم الأحد.

ووفقا لما حدده مكتب المدعي العام، فإن هذه الجريمة وقعت في إطار “وضع عائلي معقد”.

وعثر اثنان من رجال الدرك على الجثث، وتم نقل أم الفتيات الثلاث، وهي في حالة صدمة، من قبل أجهزة الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية لها.

ولم تشر النيابة إلى ما إذا كانت الوالدة متواجدة في المنزل لحظة وقع الجريمة.

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تعليق واحد

  1. عندما تكون جميع القوانين في صالح المرأة وظالمة للرجل فهذه هي النتيجة نحن نعيش في إوروبا ونعرف ما يقع اللهم أستر بلادنا المغرب مما يحاك لها من مثل هذه القوانين

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