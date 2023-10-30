فرنسا.. دركي يقت.ل بناته الثلاث وينت.حر
هبة بريس - وكالات
عمد أحد رجال الدرك من منطقة فال دواز شمالي فرنسا إلى قتل أطفاله الثلاثة قبل أن ينهي حياته.
وذكرت وكالة “فرانس برس” أن الشرطي قتل بناته الثلاث وهن مواليد 2013 و2016 و2018، قبل أن ينتحر في منزله يوم الأحد.
ووفقا لما حدده مكتب المدعي العام، فإن هذه الجريمة وقعت في إطار “وضع عائلي معقد”.
وعثر اثنان من رجال الدرك على الجثث، وتم نقل أم الفتيات الثلاث، وهي في حالة صدمة، من قبل أجهزة الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية لها.
ولم تشر النيابة إلى ما إذا كانت الوالدة متواجدة في المنزل لحظة وقع الجريمة.
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8 تعليقات
عندما تكون جميع القوانين في صالح المرأة وظالمة للرجل فهذه هي النتيجة نحن نعيش في إوروبا ونعرف ما يقع اللهم أستر بلادنا المغرب مما يحاك لها من مثل هذه القوانين
عندما تكون حقوق الانسان في غير محلها..وتنحاز القوانين للمرأة ظالمة او مظلومة وتسهم في تخريب البيوت واثقال كاهل من فكر في تحصين نفسه وغيره وتازيمه نفسيا وماديا فانتظر الاسوء…
لن يحمي الاسر الا القانون الرباني اما القوانين الوضعية فهذه هي النتائج المنتظرة ، نهايات مأساوية
مها تكون الضروف في اي مكان في العالم الا انه يجب أن يتحكم الإنسان في اعصابه من بداية مشاكله حتى ينقد نفسه والمحيطين به
نحن نعرف حقوق المرأة في اوروبا ولاكن هدا موضوع وقانون معروف لدى الطرفين من قبل بداية زواجهما لهدا يجب علا الطرفين التفاهم علا كل شيء يتعرض طريقهم
هو دهب ورحل واخد معه فلدة كبدها الاسعب هو ادا كانت لها شيء من الدنب في موتهما فهي ستعيش عيشة ماساوية للأبد
نحن ندخل علا دنيا من علامات الساعة الكوبرى نسأل الله السلامة والعافية من رب رحيم ان يرحمنا بي رحماته علينا
اللهم استرنا تحت الارض وفوق الأرض ويوم العرض عليك وحسن خاتمتك علا امت محمد صلى الله عليه وسلم