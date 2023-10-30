إطلاق خط جوي جديد بين الرشيدية وباريس

هبة بريس

حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية “ترانسافيا”، أمس الأحد، بمطار مولاي علي الشريف، إيذانا بتدشين خط جوي جديد يربط بين باريس والرشيدية.

وهبطت الطائرة، في رحلتها الافتتاحية لهذا الخط الجديد، بمطار الرشيدية قادمة من المطار الدولي باريس-أورلي، وعلى متنها 136 راكبا، منهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا وسياح قدموا لاكتشاف سحر المناطق الجنوبية الشرقية للمملكة.

وبهذه المناسبة، نظم حفل حضره، على الخصوص، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بالرشيدية، عبد الدايم صادوق، ومدير مطار مولاي علي الشريف، ابراهيم حطربوش، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين.

ونوه رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بتدشين هذا الخط الجوي الجديد، معتبرا أنه يعكس الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين المعنيين من أجل تعزيز وجهة الرشيدية.

وأكد عبد الدايم، في تصريح للصحافة، أن “تدشين هذا الخط الجديد يأتي استجابة للطلب المتزايد على وجهة الرشيدية التي تزخر بمؤهلات سياحية مهمة”.

من جهته، قال مدير مطار مولاي علي الشريف إن هذا الخط الجوي الجديد سيربط الرشيدية بالعاصمة الفرنسية، بوتيرة رحلة في الأسبوع.

وذكر حطربوش بأن المطار استقبل، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، حوالي 47 ألف مسافر، بارتفاع نسبته 33 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، و25 في المائة مقارنة بسنة 2019.

من جانبهم، أشاد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، قدموا على متن هذه الرحلة، بتدشين هذا الخط الجديد وبالاستقبال الحار الذي خصص لهم، معربين عن سعادتهم بعودتهم إلى “بلدهم الغالي” برفقة أسرهم.

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