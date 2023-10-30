إطلاق خط جوي جديد بين الرشيدية وباريس
حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية “ترانسافيا”، أمس الأحد، بمطار مولاي علي الشريف، إيذانا بتدشين خط جوي جديد يربط بين باريس والرشيدية.
وهبطت الطائرة، في رحلتها الافتتاحية لهذا الخط الجديد، بمطار الرشيدية قادمة من المطار الدولي باريس-أورلي، وعلى متنها 136 راكبا، منهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا وسياح قدموا لاكتشاف سحر المناطق الجنوبية الشرقية للمملكة.
وبهذه المناسبة، نظم حفل حضره، على الخصوص، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بالرشيدية، عبد الدايم صادوق، ومدير مطار مولاي علي الشريف، ابراهيم حطربوش، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين.
ونوه رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بتدشين هذا الخط الجوي الجديد، معتبرا أنه يعكس الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين المعنيين من أجل تعزيز وجهة الرشيدية.
وأكد عبد الدايم، في تصريح للصحافة، أن “تدشين هذا الخط الجديد يأتي استجابة للطلب المتزايد على وجهة الرشيدية التي تزخر بمؤهلات سياحية مهمة”.
من جهته، قال مدير مطار مولاي علي الشريف إن هذا الخط الجوي الجديد سيربط الرشيدية بالعاصمة الفرنسية، بوتيرة رحلة في الأسبوع.
وذكر حطربوش بأن المطار استقبل، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، حوالي 47 ألف مسافر، بارتفاع نسبته 33 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، و25 في المائة مقارنة بسنة 2019.
من جانبهم، أشاد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، قدموا على متن هذه الرحلة، بتدشين هذا الخط الجديد وبالاستقبال الحار الذي خصص لهم، معربين عن سعادتهم بعودتهم إلى “بلدهم الغالي” برفقة أسرهم.
18 تعليقات
بالتوفيق والنجاح والسداد للجميع..
هذا الخط الجديد سيعزز منظومة رام وباقي الخطوط الطيران الاخرى..
اللهم يسر .خط جوي جديد يعطي دينامية محلية واقليمية لاستعمال هذا الخط الجوي الجديد..
تشجيع الاستثمار والسياحة وتقريب وسائل النقل الجوي والبريد من أساسيات التقدم والنجاح..
نتمنى ان تندمج باقي الخطوط الاخرى ..
الحمد على هذا التقدم الذي يعطي نتائج إيجابية بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
اللهم بارك وزد في ذالك..
نتمنى إطلاق خطوط جوية اخرى في مدن سياحية وتوفير وسائل النقل ..
علينا جميعا النهوض بقطاع السياحة ..
اللهم وفق بلدنا للخير يارب العالمين..
لم تجد الا فرنسا لهدا التدشين المهم والجيد جدا
بالتوفيق والنجاح الدائم والمزيد من التقدم في المجال السياحي
الشكر والتقدير والاحترام لي كل الصاهرين علا هدا النجاح ووقوفهم دائما لي اعطاء صورة بلدنا من حسن جدا الى احسن جدا
نسأل الله العلي القدير ان يحفض وطننا الحبيب من كل شر يارب العالمين وان يحفضها الله من الحاقدين
نتمنى خط رابط بين الرشدية والرباطوشكرا
ضروري خط رابط بين الرشدية. الرباط
نحتاح خطا مباشرا من مطار الرباط-سلا إلى مطار مولاي علي الشريف بالرشيدية… بالنظر لأهمية تقريب وسائل النقل الجوي للساكنة الكبيرة التي تقطن الرباط، وسلا وتمارة والقنيطرة… مع الشكر لكم.
اتمنى فتح خط جوي بين رين بفرنسا ومدينة ورزازات لان عددا كبير من أبناء الجالية المغربية بالخارج المنتمون للجنوب الشرقي تعيش بهده المدينة والمدن المجاورة لأننا نعاني مع طريق تشكا الصعبة والوعرة