أمريكا: لن نرسل قواتنا إلى إسرائيل أو غزة

2023-10-30 / 09:36
3
هبة بريس - وكالات

قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إن الولايات المتحدة “لا نية لديها على الإطلاق” لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة، وسط مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

وذكرت هاريس، في حوار مع شبكة “سي بي إس” الإخبارية الأميركية: “ليست لدينا أي نية على الإطلاق وليست لدينا أي خطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة”.

وأضافت أن بلادها تتمسك بـ”دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتدعو أيضا إلى حماية المدنيين”.

وتابعت: “من المهم جدا ألا يكون هناك أي خلط بين حماس والفلسطينيين. يستحق الفلسطينيون تدابير متساوية من حيث الأمن والأمان وتقرير المصير والكرامة”.

وأردفت قائلة: “لقد كنا واضحين للغاية بشأن ضرورة الالتزام بقواعد الحرب والسماح تدفق المساعدات الإنسانية”.

وفيما يخص المخاوف من اتساع نطاق الصراع، كررت هاريس تحذيرات الرئيس جو بايدن لإيران بعدم التدخل.

وأضافت موجهة حديثها لطهران: “لا تفعلي. كلمة واحدة. واضحة ومباشرة جدا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضمنهم 3457 طفلا.. ارتفاع عدد شهداء غزة الى 8306 شخصا

ضمنهم 3457 طفلا.. ارتفاع عدد شهداء غزة الى 8306…

2023-10-30 / 13:00
Photo of حما.س: أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة

حما.س: أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات ألقيت…

2023-10-30 / 11:45
Photo of الجيش الإسرائيلي: تدمير 600 هدف لحما.س خلال 24 ساعة

الجيش الإسرائيلي: تدمير 600 هدف لحما.س خلال 24 ساعة

2023-10-30 / 10:28
Photo of فرنسا.. دركي يقت.ل بناته الثلاث وينت.حر

فرنسا.. دركي يقت.ل بناته الثلاث وينت.حر

2023-10-30 / 10:01
Photo of روسيا: متظاهرون يقتحمون طائرة قادمة من اسرائيل

روسيا: متظاهرون يقتحمون طائرة قادمة من اسرائيل

2023-10-29 / 21:27
Photo of مقتل 6 وإصابة العشرات خلال احتفالات الهالوين في الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل 6 وإصابة العشرات خلال احتفالات الهالوين في الولايات…

2023-10-29 / 19:23
Photo of رئيس الوزراء النرويجي يندد بالوضع الكارثي في غزة

رئيس الوزراء النرويجي يندد بالوضع الكارثي في غزة

2023-10-29 / 17:25
Photo of “كتائب القسام ” تجهز على عدد من الجنود الإسرائيليين.

“كتائب القسام ” تجهز على عدد من الجنود الإسرائيليين.

2023-10-29 / 15:53
Photo of الفصائل تدعو مصر لفتح معبر رفح فورا لإنقاذ غزة من “إبادة جماعية”

الفصائل تدعو مصر لفتح معبر رفح فورا لإنقاذ غزة…

2023-10-29 / 11:47
Photo of الهلال الأحمر : السلطات الإسرائيلية طلبت إخلاء مستشفى القدس في غزة فورا

الهلال الأحمر : السلطات الإسرائيلية طلبت إخلاء مستشفى القدس…

2023-10-29 / 11:09

‫3 تعليقات

  2. نسأل الله السلامة والعافية والصبر للمجاهدين في غزة هي مسألة وقت ويأتي النصر ✌ من الله عزوجل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق