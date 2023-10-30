أمريكا: لن نرسل قواتنا إلى إسرائيل أو غزة

هبة بريس - وكالات

قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إن الولايات المتحدة “لا نية لديها على الإطلاق” لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة، وسط مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

وذكرت هاريس، في حوار مع شبكة “سي بي إس” الإخبارية الأميركية: “ليست لدينا أي نية على الإطلاق وليست لدينا أي خطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة”.

وأضافت أن بلادها تتمسك بـ”دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتدعو أيضا إلى حماية المدنيين”.

وتابعت: “من المهم جدا ألا يكون هناك أي خلط بين حماس والفلسطينيين. يستحق الفلسطينيون تدابير متساوية من حيث الأمن والأمان وتقرير المصير والكرامة”.

وأردفت قائلة: “لقد كنا واضحين للغاية بشأن ضرورة الالتزام بقواعد الحرب والسماح تدفق المساعدات الإنسانية”.

وفيما يخص المخاوف من اتساع نطاق الصراع، كررت هاريس تحذيرات الرئيس جو بايدن لإيران بعدم التدخل.

وأضافت موجهة حديثها لطهران: “لا تفعلي. كلمة واحدة. واضحة ومباشرة جدا”.

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