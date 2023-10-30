طنجة.. سرقة هاتف تتسبب في وفاة الضحية بسكتة قلبية واعتقال 4 قاصرين

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، مساء أمس الأحد، من توقيف أربعة أشخاص قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وشراء أشياء متحصل عليها من جناية.

وجرى توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم بعد تورطهم في ارتكاب عملية سرقة بالخطف، استهدفت هاتفا محمولا مملوكا لأحد المواطنين، نتج عنها وفاة الضحية بسكتة قلبية مفاجئة خلال محاولته تعقبهم .

كما أسفرت إجراءات البحث كذلك عن توقيف القاصر الرابع، للاشتباه في تورطه في شراء الهاتف المحمول المتحصل عليه من هذه الجريمة.

هذا وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الملاحظة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، في حين تم الاستماع للقاصر الرابع في انتظار تقديمه رفقة باقي المشتبه فيهم بعد انتهاء إجراءات البحث في هذه القضية.

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