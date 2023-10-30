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طنجة.. سرقة هاتف تتسبب في وفاة الضحية بسكتة قلبية واعتقال 4 قاصرين

2023-10-30 / 09:13
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، مساء أمس الأحد، من توقيف أربعة أشخاص قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وشراء أشياء متحصل عليها من جناية.

وجرى توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم بعد تورطهم في ارتكاب عملية سرقة بالخطف، استهدفت هاتفا محمولا مملوكا لأحد المواطنين، نتج عنها وفاة الضحية بسكتة قلبية مفاجئة خلال محاولته تعقبهم .

كما أسفرت إجراءات البحث كذلك عن توقيف القاصر الرابع، للاشتباه في تورطه في شراء الهاتف المحمول المتحصل عليه من هذه الجريمة.
هذا وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الملاحظة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، في حين تم الاستماع للقاصر الرابع في انتظار تقديمه رفقة باقي المشتبه فيهم بعد انتهاء إجراءات البحث في هذه القضية.

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‫19 تعليقات

  1. هؤلاء اعمارهم 16 و 17 عشرة عاما ليسوا قاصرين من ناحية الشرعية فهم بالغين يجري عليهم من الاحكام مايجري على غيرهم من الرجال ومن هنا يجب ان يصحح هذا الخطا المنقول من الدول الغربية

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  4. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار يآرب العالمين..

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  7. نريد عقوبات بديلة تكون ردعية نظرا لما يتعرض له المواطن المغربي من عنف وسلب ممتلكاته..

  10. على الشرطة أن تنتشر بكثرة في المجتمع لأن اللصوص يتربصون بهم وخصوصا السياحة التي تضرب عرض الحائط..

  14. كترة البطالتة وقلة الاشغال للكبار قبل الصغار صار مجتمعنا في حالت نصب واحتيال وخطف يجب انقاد مجتمعنا من الهلاك

  15. لابد من إيجاد حل لي هؤلاء القاصرين وفي نضري من الاصلاحية بعد المدة التي سيحكم بها مباشرة للاجناد الإجباري

  16. رحمة الله تعالى عليها الله اعلم بحال اهلها عليها اللهم الصبر والسلوان لهم واللهم انتقم من هؤلاء الموجرمين عدماء الضمير

  17. اللهم ارحم الضحية و ارزق أهله الصبر و اجعل متواه الجنة
    و تحية لرجال الأمن

  18. كل التقدير والاحترام لرجال الأمن.وهؤلاء المجرمين ليسوا قاصرين بل أخطر من غيرهم حينما يتكتلون في إطار عصابة اجرامية او يحملون أسلحة…لهذا وجب التعامل معهم كمجرمين…

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