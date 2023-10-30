طقس الإثنين.. جو بارد وزخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات، وذلك خلال الصباح والليل.

ومن المرتقب نزول أمطار أو زخات من المحتمل أن تكون مرفوقة ببروز رعد فوق كل من عبدة ودكالة والشاوية وهضاب الفوسفاط. كما ستهم أمطار ضعيفة ومتفرقة مناطق طنجة واللوكوس والريف ووالماس والسايس والأطلس المتوسط وسهول المحيط الأطلسي الواقعة ما بين الجديدة والقنيطرة.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب-الشرقي مع تناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بالأقاليم الصحراوية، وما بين 13 و 18 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا بالمناطق الشمالية والمنطقة الشرقية، فيما سترتفع بباقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية و كاب سيم، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.

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