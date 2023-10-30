طقس الإثنين.. جو بارد وزخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2023-10-30 / 09:02
10
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات، وذلك خلال الصباح والليل.

ومن المرتقب نزول أمطار أو زخات من المحتمل أن تكون مرفوقة ببروز رعد فوق كل من عبدة ودكالة والشاوية وهضاب الفوسفاط. كما ستهم أمطار ضعيفة ومتفرقة مناطق طنجة واللوكوس والريف ووالماس والسايس والأطلس المتوسط وسهول المحيط الأطلسي الواقعة ما بين الجديدة والقنيطرة.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب-الشرقي مع تناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بالأقاليم الصحراوية، وما بين 13 و 18 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا بالمناطق الشمالية والمنطقة الشرقية، فيما سترتفع بباقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية و كاب سيم، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد حظر تصديره ونزول الأمطار.. هل ستنخفض أسعار زيت الزيتون؟” فيديو”

بعد حظر تصديره ونزول الأمطار.. هل ستنخفض أسعار زيت…

2023-10-30 / 13:05
Photo of أكادير: توقيف أكبر ناقل للمخدرات بالمغرب أولى خيوط تفكيك شبكة كبيرة

أكادير: توقيف أكبر ناقل للمخدرات بالمغرب أولى خيوط تفكيك…

2023-10-30 / 12:01
Photo of بتعليمات من الميراوي.. صرف منحة طلبة التعليم العالي بداية من الأسبوع المقبل

بتعليمات من الميراوي.. صرف منحة طلبة التعليم العالي بداية…

2023-10-30 / 11:15
Photo of رئيس جماعة تطوان يواصل لغة التهديد والوعيد ضد شركة “فيثاليس”

رئيس جماعة تطوان يواصل لغة التهديد والوعيد ضد شركة…

2023-10-30 / 10:44
Photo of بلغت قوتها 4.5 درجات.. هزة أرضية جديدة بمراكش ونواحيها

بلغت قوتها 4.5 درجات.. هزة أرضية جديدة بمراكش ونواحيها

2023-10-30 / 10:08
Photo of طنجة.. سرقة هاتف تتسبب في وفاة الضحية بسكتة قلبية واعتقال 4 قاصرين

طنجة.. سرقة هاتف تتسبب في وفاة الضحية بسكتة قلبية…

2023-10-30 / 09:13
Photo of جرسيف.. القضاء ينتصر لتلميذ منتقل رفض مدير مؤسسة عمومية استقباله

جرسيف.. القضاء ينتصر لتلميذ منتقل رفض مدير مؤسسة عمومية…

2023-10-30 / 00:08
Photo of مصطفى سلمى…تبني جبهة البوليساريو لواقعة السمارة صنَّفها ضمن الجماعات الإرهابية

مصطفى سلمى…تبني جبهة البوليساريو لواقعة السمارة صنَّفها ضمن الجماعات…

2023-10-29 / 23:26
Photo of البوليساريو” تتبنى تفجيرات السمارة “الإرها.بية”

البوليساريو” تتبنى تفجيرات السمارة “الإرها.بية”

2023-10-29 / 22:29
Photo of وهبي: 9000 محامي غير مسجلين لدى إدارة الضرائب

وهبي: 9000 محامي غير مسجلين لدى إدارة الضرائب

2023-10-29 / 21:57

‫10 تعليقات

  7. قوله تعالى:«وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ» بفضل الماء تكون الحياة أفضل..

  8. قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا » ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق