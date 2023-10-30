جرسيف.. القضاء ينتصر لتلميذ منتقل رفض مدير مؤسسة عمومية استقباله

2023-10-30 / 00:08
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هبة بريس_ الرباط

كشفت مصادر هبة بريس، أن القضاء الإداري بمدينة فاس انتصر لتلميذ في مواجهة إدارة مؤسسة تعليمية اعدادية بعد أن رفض مديرها بمدينة جرسيف تسجيله قادما من مؤسسة أخرى.

وتابعت مصادرنا، أن والد التلميذ سبق وأن توجه إلى المؤسسة محل النزاع، حاملا معه طلب انتقال ابنه من مؤسسة أخرى، رغبة منه لتمكينه من حقه في متابعة دراسته بمؤسسة جديدة تقرب من مقر سكناه الحالي.

وأضافت ذات المصادر، أنه وبعدما أغلقت جميع الأبواب في وجه التلميذ، حسب تصريح ولي أمره، لجأ إلى المحكمة الإدارية بفاس التي قضت بإلغاء قرار رفض تسجيل التلميذ “س” بهذه المؤسسة مع ما يترتب عن ذلك آثار قانونية.

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