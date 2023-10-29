البطولة الاحترافية.. المغرب الفاسي يتعادل بميدانه أمام نهضة بركان

البطولة الاحترافية.. المغرب الفاسي يتعادل بميدانه أمام نهضة بركان

2023-10-29 / 22:39
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تعادل المغرب الفاسي أمام ضيفه نهضة بركان بدون أهداف، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من البطولة الاحترافية.

ولعب نهضة بركان بنقص عددي منذ الدقيقة 72 بعد طرد مدافعه البوركينابي يوسوفو دايو، كما تلقى حمزة الجناتي، لاعب المغرب الفاسي بدوره إنذارا ثانيا في الدقيقة 89.

هذا التعادل يضع نهضة بركان في صدارة البطولة برصيد 15 نقطة، بينما يحتل المغرب الفاسي المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

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