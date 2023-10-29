البوليساريو” تتبنى تفجيرات السمارة “الإرها.بية”

2023-10-29 / 22:29
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هبة بريس_ الرباط

أعلنت عصابة المرتزقة وقطاع الطرق، بشكل رسمي، مساء يومه الأحد، تبني التفجيرات التي استهدفت منازل بأحياء متفرقة ليلة السبت الأحد، باقليم السمارة.

ونقلا عن الوكالة الرسمية ل”البوليساريو”، فقد نفذ ما يسمى ب”مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجومات جديدة بالمحبس، السمارة والفرسية، مخلفة خسائر فادحة”.

ووفق بلاغ المرتزقة، فقد استهدف “الارها.بيون” بـ”أقصاف مركزة وعنيفة، قوات العدو في قطاعات المحبس، السمارة والفرسية.”

هذا ويشار الى أن إقليم السمارة شهد ليلة السبت الأحد انفجارات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح، اثنين منهما خطيرة.

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‫23 تعليقات

  2. يجب معاقبة هؤلاء المرتزقة المجرمين بطريقة جد قاسية وصارمة
    واينما كانوا لانهم هاجموا المدنيين

  3. الصحراء مغربية كانت تحت الاستعمار الإسباني وحريتها بحكمته المغفور له الملك الحسن الثاني بمسيرة خضراء و الحساد اخترعوا مرتزقة البولزريو لخلق المشاكل للمغرب ولكن أنهم يضيعون وقتهم لان الصحراء هي مغربية و تبقي مغربية حتى يرت الله الارض و ما فيها

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