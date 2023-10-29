البوليساريو” تتبنى تفجيرات السمارة “الإرها.بية”
هبة بريس_ الرباط
أعلنت عصابة المرتزقة وقطاع الطرق، بشكل رسمي، مساء يومه الأحد، تبني التفجيرات التي استهدفت منازل بأحياء متفرقة ليلة السبت الأحد، باقليم السمارة.
ونقلا عن الوكالة الرسمية ل”البوليساريو”، فقد نفذ ما يسمى ب”مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجومات جديدة بالمحبس، السمارة والفرسية، مخلفة خسائر فادحة”.
ووفق بلاغ المرتزقة، فقد استهدف “الارها.بيون” بـ”أقصاف مركزة وعنيفة، قوات العدو في قطاعات المحبس، السمارة والفرسية.”
هذا ويشار الى أن إقليم السمارة شهد ليلة السبت الأحد انفجارات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح، اثنين منهما خطيرة.
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23 تعليقات
Vive le Maroc et notre roi
يجب معاقبة هؤلاء المرتزقة المجرمين بطريقة جد قاسية وصارمة
واينما كانوا لانهم هاجموا المدنيين
الصحراء مغربية كانت تحت الاستعمار الإسباني وحريتها بحكمته المغفور له الملك الحسن الثاني بمسيرة خضراء و الحساد اخترعوا مرتزقة البولزريو لخلق المشاكل للمغرب ولكن أنهم يضيعون وقتهم لان الصحراء هي مغربية و تبقي مغربية حتى يرت الله الارض و ما فيها