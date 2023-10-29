رئيس الشرطة القضائية بعين السبع يفك لغز ج.ريمة سفاح ق.تل ثلاثة أشخاص” فيديو”

هبة بريس_ البيضاء

علمت هبة بريس من مصادرها، أن رئيس الشرطة القضائية بعين السبع بمدينة البيضاء، تمكن من فك لغز ج.ريمة سفاح ق.تل ثلاثة أشخاص.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد أكدت مصادرنا، أن المشتبه الذي يرجح أن الفاعل الرئيسي في هذه الواقعة، كان قد أجهز على ثلاثة أشخاص ودفنهم في أماكن متفرقة.

هذا وبعد تعميق البحث، تم القاء القبض على المشتبه فيه الستيني لاشتباه في تورطه في ارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مقرونة بالتمثيل بجثث الضحايا.

وأوضح مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بتاريخ 17 شتنبر المنصرم بإشعار بمثابة بحث لفائدة العائلة حول اختفاء الضحية الأولى البالغة من العمر 72 سنة، قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات المنجزة تورط جارها المشتبه فيه في استدراجها إلى منزله الثاني بمنطقة “سيدي حجاج” ضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث عمد إلى تصفيتها جسديا ودفنها بفناء هذا المنزل.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث كشفت كذلك تورط المشتبه فيه في ارتكاب جريمتي قتل مماثلتين باستعمال الأسلوب الإجرامي نفسه، استهدفتا سيدة ورجلا من معارفه، عثر على جثتيهما مدفونتين إلى جانب جثة الضحية الثالثة بفناء المنزل نفسه وببقعة أرضية بالقرب منه.

وأخضع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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