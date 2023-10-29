رئيس الشرطة القضائية بعين السبع يفك لغز ج.ريمة سفاح ق.تل ثلاثة أشخاص” فيديو”
علمت هبة بريس من مصادرها، أن رئيس الشرطة القضائية بعين السبع بمدينة البيضاء، تمكن من فك لغز ج.ريمة سفاح ق.تل ثلاثة أشخاص.
وفي تفاصيل الواقعة، فقد أكدت مصادرنا، أن المشتبه الذي يرجح أن الفاعل الرئيسي في هذه الواقعة، كان قد أجهز على ثلاثة أشخاص ودفنهم في أماكن متفرقة.
هذا وبعد تعميق البحث، تم القاء القبض على المشتبه فيه الستيني لاشتباه في تورطه في ارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مقرونة بالتمثيل بجثث الضحايا.
وأوضح مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بتاريخ 17 شتنبر المنصرم بإشعار بمثابة بحث لفائدة العائلة حول اختفاء الضحية الأولى البالغة من العمر 72 سنة، قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات المنجزة تورط جارها المشتبه فيه في استدراجها إلى منزله الثاني بمنطقة “سيدي حجاج” ضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث عمد إلى تصفيتها جسديا ودفنها بفناء هذا المنزل.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث كشفت كذلك تورط المشتبه فيه في ارتكاب جريمتي قتل مماثلتين باستعمال الأسلوب الإجرامي نفسه، استهدفتا سيدة ورجلا من معارفه، عثر على جثتيهما مدفونتين إلى جانب جثة الضحية الثالثة بفناء المنزل نفسه وببقعة أرضية بالقرب منه.
وأخضع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
15 تعليقات
جريمة بشعة بمعنى الكلمة
انا لله وانا اليه راجعون ماهذه الجريمة
تحية للشرطة المغربية
القاتل يقتل
يجب عليه أن يقتل ثلاث مرات هذا الفاسق
بالرغم من أن هذه الجريمة البشعة الخبيثة التي لا يتقبلها العقل والتي ربما لا يظن عاقل ان فوقها جريمة … إلا أن العلماء وأئمة المسلمين قالوا أن جريمة ترك الصلاة أكبر ذنب من جريمة القتل مع العلم ان في دننيا الحنيف القاتل يقتل وإن من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا
رسالة جميله لمن له أقلب والقى السمع
ما أبشعها جريمة
عين السبع خطر على المواطنين
ما الذي دفعه لفعل هذا هل لا ضمير له
يجب تكثيق الشرطة في الأمكان الخطرة أمر باليل ولا شرطي في الطريق والشباب بطاليون
الإعدام قليل جدا في حق هذا المجرم
قرأت تعليق أن ترك الصلاة اكثر من ذنب القتل هل صحيح😱😱 ؟؟؟ افيدونا جزاكم الله خيرا
بعض الأحياء في الدار البيضاء وفاس خطيرة جدا على المواطن
هناك العديد من الشباب العاطلين عن العمل لمذا لا يتم قبلوهم الر الشرطة وتوسيع الأمن في البلاد يوضع كل شرطين في طريق أو مكان عساس سينقص كثيرا من الاجرام
أكبر الكبائر في ما أعلم والله أعلم
1🔴❌️ الشرك بالله
2🔴❌️ تارك الصلاة
3❌️🔴 قتل النفس بغير حق
🔴❌️ عقوق الوالدين
❌️🔴ان تزني يحليلتة جارك أو زوجة اخوك او احد من عائلتك
❌️🔴الربا
والله أعلم