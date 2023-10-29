وهبي: 9000 محامي غير مسجلين لدى إدارة الضرائب

2023-10-29 / 21:57
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هبة بريس_ م. منفلوطي

قال وزير العدل المغربي “عبد اللطيف وهبي”، إن 9000 محامي من أصل 15000 في المغرب غير مسجلين لدى إدارة الضرائب، داعيا إلى تطوير المهنة في وجه التحديات التي يعرفها المغرب.

وأضاف وهبي الذي حل ضيفا على برنامج ” ضيف الأسبوع” الذي تبثه قناة ميدي1 تيفي الليلة، أن ما يهمه هو مهنة المحاماة وليس المحامين، وهو مايتطلب تخليقها والدفاع عنها وتطويرها أمام التحديات.
وشدد عبد اللطيف وهبي على أنه لا يمكن أن تنفلت مهنة المحاماة من النظام العام، مؤكدا على أن قناعته الفكرية هي التي تجعله يصرح بقناعاته دائما ويدافع عنها، قائلا: ” إما أن أكون وزيرا أو لا أكون”، مضيفا أن الحكومة لحد الآن فهي حكومة متجانسة ومنسجمة.
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‫21 تعليقات

  1. اين وزارة المالية ومفتشيها؟ أين المجلس الأعلى للحسابات؟ وجب عليهم تسوية الملف وباثر رجعي. لا يعقل الموظف البسيط يتم اقتطاع الضريبة من دخله من الاصل، اما المحاني الذي يربح الملايين سنويا، فهو لايؤدي للدولة اي درهم، ويستفيد من خدماتها المتعددة.
    كيف يعقل ذلك؟

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