وهبي: 9000 محامي غير مسجلين لدى إدارة الضرائب
هبة بريس_ م. منفلوطي
وأضاف وهبي الذي حل ضيفا على برنامج ” ضيف الأسبوع” الذي تبثه قناة ميدي1 تيفي الليلة، أن ما يهمه هو مهنة المحاماة وليس المحامين، وهو مايتطلب تخليقها والدفاع عنها وتطويرها أمام التحديات.
قال وزير العدل المغربي “عبد اللطيف وهبي”، إن 9000 محامي من أصل 15000 في المغرب غير مسجلين لدى إدارة الضرائب، داعيا إلى تطوير المهنة في وجه التحديات التي يعرفها المغرب.
وأضاف وهبي الذي حل ضيفا على برنامج ” ضيف الأسبوع” الذي تبثه قناة ميدي1 تيفي الليلة، أن ما يهمه هو مهنة المحاماة وليس المحامين، وهو مايتطلب تخليقها والدفاع عنها وتطويرها أمام التحديات.
وشدد عبد اللطيف وهبي على أنه لا يمكن أن تنفلت مهنة المحاماة من النظام العام، مؤكدا على أن قناعته الفكرية هي التي تجعله يصرح بقناعاته دائما ويدافع عنها، قائلا: ” إما أن أكون وزيرا أو لا أكون”، مضيفا أن الحكومة لحد الآن فهي حكومة متجانسة ومنسجمة.
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11 تعليقات
مكانينش لي غادي يخرج على المغرب قدك
المساواة والعدل بين الجميع
وهبي لديه تصريحات مثيرة للجدل
لعنة الله عليك
ماحداك وهبي وزير فإن بلاد المغرب في خطر
وأين كانت الحكومات السابقة
يجب على المحامي التسجيل في إدارة الضرائب حتى يثبت انه يساهم في تكريس َ نبدء المسارات في الحقوق والواجبات
أمر خطير أن يصرح الوزير المحامي أن تسعة آلاف من المحامين غير مسجلين لدى إدارة الضرائب وبالتالي لا يؤدون واجباتهم ولا يصرحون بمداخيلهم ويتخلفون عن مبدأ المواطنة. على السيد الوزير أن يشترط على المحامين الادلاء ببطاقة التسجيل لدى الضرائب للسماح لهم بالترافع أمام المحاكم والنيابة عن الَمتقاضين.
وماذا يعني 9000 محام لا يؤدون…الضريبة يعني لا مراقبة لهم ؟؟؟
هنالك محامين لصوص في وطننا الحبيب شكرا سيد الوزير علا هاده المصداقية يجب استدعاء المحامين غير مسجلين الا إدارة الضرائب
المهن الحرة بصفة عامة لاتؤدي الضريبة الواجبة مقارنة مع الموظف.