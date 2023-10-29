وهبي: 9000 محامي غير مسجلين لدى إدارة الضرائب

2023-10-29 / 21:57
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هبة بريس_ م. منفلوطي

قال وزير العدل المغربي “عبد اللطيف وهبي”، إن 9000 محامي من أصل 15000 في المغرب غير مسجلين لدى إدارة الضرائب، داعيا إلى تطوير المهنة في وجه التحديات التي يعرفها المغرب.

وأضاف وهبي الذي حل ضيفا على برنامج ” ضيف الأسبوع” الذي تبثه قناة ميدي1 تيفي الليلة، أن ما يهمه هو مهنة المحاماة وليس المحامين، وهو مايتطلب تخليقها والدفاع عنها وتطويرها أمام التحديات.
وشدد عبد اللطيف وهبي على أنه لا يمكن أن تنفلت مهنة المحاماة من النظام العام، مؤكدا على أن قناعته الفكرية هي التي تجعله يصرح بقناعاته دائما ويدافع عنها، قائلا: ” إما أن أكون وزيرا أو لا أكون”، مضيفا أن الحكومة لحد الآن فهي حكومة متجانسة ومنسجمة.
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‫9 تعليقات

  7. يجب على المحامي التسجيل في إدارة الضرائب حتى يثبت انه يساهم في تكريس َ نبدء المسارات في الحقوق والواجبات

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  8. أمر خطير أن يصرح الوزير المحامي أن تسعة آلاف من المحامين غير مسجلين لدى إدارة الضرائب وبالتالي لا يؤدون واجباتهم ولا يصرحون بمداخيلهم ويتخلفون عن مبدأ المواطنة. على السيد الوزير أن يشترط على المحامين الادلاء ببطاقة التسجيل لدى الضرائب للسماح لهم بالترافع أمام المحاكم والنيابة عن الَمتقاضين.

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