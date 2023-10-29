إعتداء خطير يتسبب في تأجيل مباراة مارسيليا ضد ليون في الدوري الفرنسي

تعرضت حافلة أولمبيك ليون لهجوم بالحجارة من قبل جماهير مارسيليا، وكما تعرض فابيو جروسو، مدرب أولمبيك ليون، لإصابة خطيرة في الرأس قبل مباراة الفريقين، اليوم الأحد، ضمن قمة الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وذكرت صحيفتا “ليكيب” و”لوباريزيان” أن جماهير مارسيليا رشقت حافلة ليون بالحجارة، وهي في طريقها إلى ملعب فيلودورم.

من جانبها نشرت شبكة GFFN الفرنسية صورة لجروسو، وهو يرتدي ضمادة طبية حول الرأس، لإيقاف النزيف.

وبعد هذا الهجوم قررت رابطة الدوري الفرنسي تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى.

يذكر أن مارسيليا يحتل المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يحتل نادي ليون في المركز 18 والأخير برصيد 3 نقاط.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0