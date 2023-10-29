روسيا: متظاهرون يقتحمون طائرة قادمة من اسرائيل

2023-10-29 / 21:27
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هبة بريس_ الرباط
كشفت مصادر اعلامية، عن عملية اقتحام لمطار في داغستان الروسية من قبل متظاهرين بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل، ضمن حادث رد عليه مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بأنه يتابع مع وزارة الخارجية ورئاسة الأمن القومي تطورات الأحداث في مقاطعة داغستان بجنوب روسيا، مضيفا أن إسرائيل تتوقع من سلطات تطبيق القانون الروسية الحفاظ على سلامة جميع المواطنين الإسرائيليين واليهود أينما كانوا.
وأضافت ذات المصادر، أن المتظاهرين المنددين بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني،  دخلوا إلى مبنى الركاب ووصلوا الى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين اسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة ازفستيا الروسية وقناة “ار تي” وتمّ تداولها على وسائل التواصل.
وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه “في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه موقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع”، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت الى المكان.

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