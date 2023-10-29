بلاغ من ولاية أمن البيضاء بشأن منع سيدة من حضور مباراة الوداد ضد الترجي

بلاغ من ولاية أمن البيضاء بشأن منع سيدة من حضور مباراة الوداد ضد الترجي

2023-10-29 / 21:14
22

كشفت ولاية أمن الدار البيضاء حيثيات منع سيدة من الدخول إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، مساء اليوم الأحد، لحضور مباراة الوداد الرياضي ضد الترجي التونسي، ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وقالت ولاية الأمن في بلاغ لها :”حرصا على تنوير الرأي العام، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء أن السيدة حضرت إلى الباب 4 بالمنطقة الثانية، المخصص لدخول الصحافيين إلى الملعب، فتم منعها من طرف فريق الحراسة الخاص المعتمد من طرف الهيئة الكروية القارية بسبب عدم إدلائها باعتماد أو بطاقة مهنية أو تذكرة تسمح لها بولوج الملعب”.

وأضاف البلاغ :”تدخلت عناصر الشرطة القضائية من أجل فرض احترام النظام العام وتطبيق القانون، دون أن يتم حرمان المعنية بالأمر أو تقييد حريتها في حمل أي وشاح أو إشارة مميزة لدولة عربية”.

وختم البلاغ :”ولاية أمن الدار البيضاء، إذ تدحض الإشاعات التي رافقت هذا الحادث، فإنها تؤكد في المقابل أن عدم ولوج المعنية بالأمر إلى ملعب المباراة لم يكن نهائيا بسبب الهندام أو مرفقاته”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الوداد الرياضي يستعيد لاعبا بارزا قبل موقعة الإياب أمام الترجي التونسي

الوداد الرياضي يستعيد لاعبا بارزا قبل موقعة الإياب أمام…

2023-10-30 / 16:32
Photo of صافرة كينية لقيادة مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد الرياضي

صافرة كينية لقيادة مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد…

2023-10-30 / 15:25
Photo of إيداع خطاب النوايا للترشح الثلاثي لاستضافة كأس العالم 2030

إيداع خطاب النوايا للترشح الثلاثي لاستضافة كأس العالم 2030

2023-10-30 / 14:36
Photo of بسبب قبلة المونديال.. الفيفا يوقف “روبياليس”

بسبب قبلة المونديال.. الفيفا يوقف “روبياليس”

2023-10-30 / 13:09
Photo of الوداد الرياضي يشد الرحال لتونس لمواجهة الترجي

الوداد الرياضي يشد الرحال لتونس لمواجهة الترجي

2023-10-30 / 12:45
Photo of مبابي يحطم الرقم القياسي للمغربي حسن أقصبي

مبابي يحطم الرقم القياسي للمغربي حسن أقصبي

2023-10-30 / 10:27
Photo of البطولة الاحترافية.. المغرب الفاسي يتعادل بميدانه أمام نهضة بركان

البطولة الاحترافية.. المغرب الفاسي يتعادل بميدانه أمام نهضة بركان

2023-10-29 / 22:39
Photo of إعتداء خطير يتسبب في تأجيل مباراة مارسيليا ضد ليون في الدوري الفرنسي

إعتداء خطير يتسبب في تأجيل مباراة مارسيليا ضد ليون…

2023-10-29 / 21:23
Photo of الوداد الرياضي يفوز على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي (فيديو)

الوداد الرياضي يفوز على الترجي التونسي في ذهاب نصف…

2023-10-29 / 20:59
Photo of البطولة الإحترافية.. المغرب التطواني يقسو على شباب السوالم بحصة ثقيلة

البطولة الإحترافية.. المغرب التطواني يقسو على شباب السوالم بحصة…

2023-10-29 / 20:09

‫22 تعليقات

  1. المرأة من حقها التواجد في اي فضاء تريد، وما دمنا مازلنا نحمل فكر التمييز بين النساء والرجال وفكر إقصاء النساء فنحن متخلفون، وفي جميع الأحوال القافلة تسير…

  2. الامن قال لها و بالحرف أن هناك تعليمات تمنع الجمهور بالدخول الى الملعب باعلام فلسطين او اي لباس يدل على الهوية الفلسطينية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق