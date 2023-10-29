بلاغ من ولاية أمن البيضاء بشأن منع سيدة من حضور مباراة الوداد ضد الترجي

كشفت ولاية أمن الدار البيضاء حيثيات منع سيدة من الدخول إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، مساء اليوم الأحد، لحضور مباراة الوداد الرياضي ضد الترجي التونسي، ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وقالت ولاية الأمن في بلاغ لها :”حرصا على تنوير الرأي العام، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء أن السيدة حضرت إلى الباب 4 بالمنطقة الثانية، المخصص لدخول الصحافيين إلى الملعب، فتم منعها من طرف فريق الحراسة الخاص المعتمد من طرف الهيئة الكروية القارية بسبب عدم إدلائها باعتماد أو بطاقة مهنية أو تذكرة تسمح لها بولوج الملعب”.

وأضاف البلاغ :”تدخلت عناصر الشرطة القضائية من أجل فرض احترام النظام العام وتطبيق القانون، دون أن يتم حرمان المعنية بالأمر أو تقييد حريتها في حمل أي وشاح أو إشارة مميزة لدولة عربية”.

وختم البلاغ :”ولاية أمن الدار البيضاء، إذ تدحض الإشاعات التي رافقت هذا الحادث، فإنها تؤكد في المقابل أن عدم ولوج المعنية بالأمر إلى ملعب المباراة لم يكن نهائيا بسبب الهندام أو مرفقاته”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0