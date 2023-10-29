الوداد الرياضي يفوز على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي (فيديو)

فاز الوداد الرياضي على ضيفه الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وإنتظر الوداد الرياضي حتى الدقيقة 58 لتسجيل هدف الفوز عبر اللاعب هشام أبو سفيان.

وكان الوداد الرياضي قد تأهل إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي بعدما أطاح بإنييمبا النييجيري في دور الربع، حيث فاز عليه ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثة أهداف دون رد.

وسيلتقي الوداد الرياضي مع الترجي التونسي في موقعة الإياب يوم الأربعاء القادم بداية من الرابعة عصرا بالملعب الأولمبي برادس.

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