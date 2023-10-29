البطولة الإحترافية.. المغرب التطواني يقسو على شباب السوالم بحصة ثقيلة

حقق المغرب التطواني فوزا كبيرا أمام ضيفه شباب السوالم بأربعة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من البطولة الاحرافية.

وسجل أهداف المغرب التطواني كل من ياسين لامين في الدقيقة 12، ومحمد ياسين بوزرة في الدقيقة 27، وباب بادجي في الدقيقة 74، ومامادو سيك في الدقيقة 80.

ورفع المغرب التطواني بهذا الفوز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد شباب السوالم عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

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