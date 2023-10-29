حادثة مرعبة.. لاعب يفقد وعيه ويتسبب بإيقاف مباراة في الدوري الهولندي

شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة بين ألكمار ومنافسه نيميغين، الأحد في منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري الهولندي، لحظات مرعبة، وذلك بعد أن سقط اللاعب الهولندي باس دوست، 34 عاماً، من فريق نيميغين مغشياً عليه، دون أن يتعرض إلى أي تدخل قوي أو احتكاك من قبل المنافسين.

وبعد تفطنه إلى سقوط اللاعب، سارع الحكم بطلب دخول المسعفين إلى الميدان، وقد تجمع اللاعبون في منتصف الميدان، وسط حالة من الذهول سيطرت على كل الحاضرين، خوفاً من تعرّض اللاعب إلى مخاطر كبيرة تهدد سلامته، خاصة أن طريقة سقوطه تؤكد أنه واجه خطراً حقيقياً.

وقرّر الحكم إيقاف المباراة، باعتبار الوضع النفساني الذي كان يُعاني منه كل اللاعبين، في وقت جرى نقل اللاعب إلى خارج الميدان من قبل المسعفين، لمواصلة علاجه، وكان اللاعب قد سجل هدفاً في هذه المواجهة.

وبعد ذلك، أصدر نادي نيميغين بياناً مقتضباً أكد من خلاله أن اللاعب باس دوست استعاد الوعي، مؤكداً إيقاف المباراة من قبل الحكم بعد هذه الحادثة الصادمة والنتيجة 2ـ1 لفريق نيميغين في الوقت البديل.

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