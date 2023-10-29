درك الجديدة يفكك مصنعا سريا لتقطير وصناعة “الماحيا”

2023-10-29 / 19:51
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على إثر معلومات توصلت بها الفرقة الترابية للدرك الملكي لدى مركز مولاي عبد الله، التابعة لسرية الجديدة، تفيد بتحركات مشبوهة لأشخاص داخل منزل قديم، كائن في منطقة نفوذها الترابي، أجرى المتدخلون الدركيون تحريات ميدانية حول مالك البناية، وطبيعة الأنشطة المزاولة سريا فيها؛ ما عجل بتشكيل فريق دركي تحت قيادة قائد مركز درك مولاي عبد الله، بعد أن تبين أن مالكه من ذوي السوابق القضائية في مجال تقطير وصناعة ماء الحياة، الذي يعرف في أوساط المدمنين على استهلاكه ب”الماحيا”، وكونه يشكل موضوع برقيات بحث وطنية، صادرة في حقه من قبل المصالح الأمنية، من أجل ترويج هذا المسكر.
هذا، وبعد اتحاد كافة التدابير والإجراءات القانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، انتقلت دورية محمولة، ليلة الدجمعة – السبت الماضية، إلى المنزل المستهدف، والذي داهمه المتدخلون الدركيون، بعد محاس=صرته من جميع المنافذ؛ إذ ضبطوا بداخله كميات مهمة من مسكر ماء الحياة، تجاوزت ثلاثة أطنان، ناهيك عن معدات وتجهيزات كانت تستعمل في التقطير.
وجراء تفكيك هذا العمل السري، يجري المحققون الأبحاث والتحريات، بغية توقيف صاحب المصنع، والمتورطين معه، بعد أن تمكنوا من تحديد هوياتهم.
إلى ذلك، فإن هذا التدخل الدركي، والذي أفضى إلى تفكيك مصنع سري لصناعة “الماحيا”، يأتي في أعقاب عمليات وتدخلات مماثلة، وحملات تطهيرية، استهدف بها تباعا مركز الدرك الملكي بمركز مولاي عبد الله، المحدث مؤخرا، منذ أن شرع في مزاولة مهامه، النقط السوداء وبؤر تصنيع وترويج الممنوعات بشتى أنواعها وأشكالها، والتي خلفت استحسانا وارتياحا لدى الساكنة وفعاليات المجتمع المدني.

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