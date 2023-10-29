ماذا بعد اجتماع أخنوش ونقابة موخاريق غدا الاثنين؟

هبة بريس_ الرباط

أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن دعوته لعقد جلسة حوار مع رئيس الحكومة وذلك يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف المكتب المذكور في بلاغ له، تتوفر ” هبة بريس بنسخة منه”، أن وفي سياق الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية بالمغرب، جراء انفراد الوزارة بتنزيل نظام أساسي غير عادل وغير منصف وغير موحد وغير محفز ، وخرقها للمنهجية التشاركية بإحالته على المجلس الحكومي للمصادقة دون الحسم في العديد من النقط الخلافية، نتج عنه الرفض التام لمضامين هذا النظام من طرف المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم UMT وعموم نساء ورجال التعليم، فإنه تلقى دعوة من رئيس الحكومة أخنوش، إيمانا منه ( المكتب النقابي) بفضيلة الحوار، وفي إطار التواصل مع نساء ورجال التعليم.

وجدد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على عدة نقط منها:

* تأكيده على القرار الصادر عن المجلس الوطني الأخير القاضي بالرفض التام لمضامين النظام الأساسي المعيب.

* تأكيد اصطفافه الدائم مع نضالات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم.

* تشبته بخيار النضال من أجل انتزاع الحقوق والمطالب المشروعة وتحصين المكتسبات.

* دعوته الحكومة لتلقي رسائل نساء ورجال التعليم الرافضين لمضامين النظام الأساسي والمطالبين بالإنصاف والعدالة الأجرية.

* تأكيده على أن أي حل للازمة التي يمر منها القطاع لن يكون مجديا الا عبر الاستجابة الفورية لمطالب مختلف فئات نساء ورجال التعليم.

* تأكيده على ضرورة اسقاط مخطط التعاقد المشؤوم وكافة صيغه من التوظيف الجهوي الى ما يسمى بالموارد البشرية.

* مطالبته بالأثر الرجعي الإداري والمالي للمقصيين من خارج السلم وإقرار درجة جديدة بالقطاع وانصاف

أساتذة الزنزانة 10 تمسكه بحلحلة كل الملفات العالقة لمختلف الفئات التعليمية هيئة التدريس، هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بقطاع التربية الوطنية، هيئة المتصرفين التربويين المساعدون التقنيون والاداريون الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد المستشارون في التوجيه والتخطيط، أطر الدعم هيئة التفتيش التربوي اطر التدبير والتسيير المادي والمالي رؤساء المصالح والأقسام……….

* مطالبته بإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في النظام الأساسي.

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