خبير عن الدعم الاجتماعي المباشر …توطيد لدعائم الدولة الاجتماعية

2023-10-29 / 19:28
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هبة بريس_ الرباط

اعتبر يونس بنان، رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيتم الشروع فيه نهاية السنة، يعد لبنة جديدة في مسار استراتيجي قاده صاحب الجلالة الملك محمد السادس قصد توطيد دعائم الدولة الاجتماعية.
وقال السيد بنان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا البرنامج يعتبر لبنة جديدة تنضاف إلى المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس قصد توطيد دعائم الدولة الاجتماعية، مضيفا أن مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لصالح الفئات المعوزة وتنزيل الدعم الاجتماعي المباشر، تمثلان “خطوات هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية “.
وحسب السيد بنان، وهو أيضا مدير نشر مجلة (القانون والمجتمع )، فإن من مميزات هذا البرنامج هو الانخراط الشخصي لجلالة الملك في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الكبير الذي سيحسن من ظروف عيش المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية.
وفي سياق متصل أبرز هذا الخبير أن تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب يعد “لحظة تاريخية” تشهد على التزام الدولة ببناء مجتمع أكثر تضامنًا وازدهارًا، مشيرا إلى أن هذا الورش الكبير يتيح الفرصة للمغرب لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام.
وقال السيد بنان إن المغرب يشهد، مع تطوره الاجتماعي والاقتصادي، توجها حاسما نحو تعزيز دور الدولة في توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، لافتا إلى أن مبادرة إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تمثل الخطوة الأكثر بروزًا في هذا السياق.
ولفت إلى أهمية قيام المغرب بهذه المبادرات الضخمة والهامة، في ظل سياق دولي وإقليمي صعب يتميز على الخصوص ببداية تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد 19، وتداعيات أزمة أوكرانيا وغيرها من التوترات العالمية.

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‫8 تعليقات

  4. أول خطوة في الإنهيار الإجتماعي للمغرب و خراب المجتمع، الدعم المباشر بدون تطهير الفساد الإداري يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، عدو من الخارج متمثل في الكراغلة و عدو داخلي متمثل في رجل الاعمال الذي سيربي المغاربة، ينتظر المغاربة سنوات عجاف و غي الله يستر و صافي

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  8. إضعاف الطبقة الوسطى بالضرائب التي ستمول هذا الدعم. فالطبقة الوسطى ستلتحق بالطبقة الهشة لتعيشا جحيم الضرائب. فلا الطبقة الوسطى بقيت وسطى ولا الطبقة الهشة تخرج من هشاشتها للصبح بطاقتين هشتين.

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