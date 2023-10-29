مقتل 6 وإصابة العشرات خلال احتفالات الهالوين في الولايات المتحدة الأمريكية

2023-10-29 / 19:23
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هبة بريس_ وكالات

أفادت شبكة “إن بي سي” مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين بإطلاق نار خلال احتفال بعيد الهالوين في الولايات المتحدة، ووردت أنباء عن 3 وفيات أخرى في عدة مدن في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه يحتفل بعيد الهالوين تقليديا يوم 31 أكتوبر، ونظرا لأن هذا التاريخ يصادف يوم عمل في العام 2023، فقد أقيمت الاحتفالات في العديد من المدن الأمريكية ليلة 28-29 أكتوبر.

هذا ووقعت حوادث إطلاق نار في عدة حفلات مماثلة في الولايات المتحدة.. ففي مدينة تامبا بولاية فلوريدا، قُتل شخصان وأصيب 18 آخرون إصابات متفاوتة بسبب نشوب شجار جماعي تطوّر إلى تبادل لإطلاق النار.

وفي إنديانابوليس بولاية إنديانا أيضا، خلال حفل شبابي اجتذب أكثر من 100 شخص، أدى إطلاق نار إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين. وتتراوح أعمار جميع الضحايا بين 16 و22 عاما.
وفي الوقت نفسه، تمكن ضباط إنفاذ القانون من اعتقال عدة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية.
من جهته، كتب عمدة المدينة جو غوجسيت عبر حسابه في موقع “إكس” (تويتر سابقا): “هناك عدد كبير جدا من الأسلحة النارية في أيدي أولئك الذين لا شغل لهم بتلك الاسلحة، وفي كثير من الأحيان تكون النتيجة هي العنف.

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