هل ساهم النظام الأساسي في الرفع من منسوب الاحتجاجات وتفريخ التنسيقيات؟

هبة بريس_ الرباط

يعيش القطاع التعليمي ببلادنا لحظة مفصلية يكتنفها الغموض والضبابية عن مآل الموسم الدراسي الحالي في ظل تنامي الاحتجاجات التي أضحت ككرة ثلج تكبر يوما بعد يوم..

فبعد سلسلة الاحتجاجات التي ملأت الشوارع والساحات من قبل الرافضين للنظام الأساسي الجديد، والذي دعت إليه العديد من التنسيقياتةفي غياب النقابات التي وجدت نفسها في موقف حرج، حتى إنها قررت بدورها رفض حضور اجتماع الوزير الأخير… فهل سيساهم النظام الأساسي في رفع منسوب الاحتجاجات وتفريخ التنسيقيات؟

في هذا السياق، تم الاعلان عن ميلاد “التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم” واعتماد مجلس وطني لها، لتضم رجال ونساء التعليم ، من الرافضين لمضامين النظام الأساسي “المجحف” حسب تعبيرهم، داعين الوزارة إلى الاستجابة للملفات المطلبية العادلة لجميع الفئات، مع ضمان المشاركة الفعلية لممثلي كافة الفئات المتضررة في صياغة مضامين نظام أساسي جديد، عادل و منصف، ومحفز للجميع، داعية إلى الدخول إضراب وطني إنذاري أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع المقبل وإلى تجسيد وقفات احتجاجية يومي الاثنين والسبت.

الإعلان عن ميلاد هذه التنسيقية، اعتبرتها الأخيرة ووصفتها بالتاريخية المجسدة لوحدة الصف، تحاول تجاوز بعض إشكالات الممارسة النقابية السابقة، وتؤكد على استقلاليتها عن أي تنظيم حزبي أو توجه نقابي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقق أمال الشغيلة في الترافع عن قضاياها العادلة دون خلفيات تنحرف بها عن مسارها الوحدوي”.

وقالت التنسيقية الجديدة إن التعليم ليس معتركا للسياسة، بل هو فضاء للتكوين والتنشئة والاستثمار في بناء الإنسان، وإذا أبى البعض إلا أن يجعلوه مرتعا للحسابات السياسية والحزبية، وصيّروه مطية لكل ذي مطمح شخصي يسعى لتحقيق غايات سياسوية، فإن للتعليم رجالا ونساء قادرين على التصدي لكل ذوي النيات السيئة”.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5