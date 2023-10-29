هل ساهم النظام الأساسي في الرفع من منسوب الاحتجاجات وتفريخ التنسيقيات؟
يعيش القطاع التعليمي ببلادنا لحظة مفصلية يكتنفها الغموض والضبابية عن مآل الموسم الدراسي الحالي في ظل تنامي الاحتجاجات التي أضحت ككرة ثلج تكبر يوما بعد يوم..
فبعد سلسلة الاحتجاجات التي ملأت الشوارع والساحات من قبل الرافضين للنظام الأساسي الجديد، والذي دعت إليه العديد من التنسيقياتةفي غياب النقابات التي وجدت نفسها في موقف حرج، حتى إنها قررت بدورها رفض حضور اجتماع الوزير الأخير… فهل سيساهم النظام الأساسي في رفع منسوب الاحتجاجات وتفريخ التنسيقيات؟
في هذا السياق، تم الاعلان عن ميلاد “التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم” واعتماد مجلس وطني لها، لتضم رجال ونساء التعليم ، من الرافضين لمضامين النظام الأساسي “المجحف” حسب تعبيرهم، داعين الوزارة إلى الاستجابة للملفات المطلبية العادلة لجميع الفئات، مع ضمان المشاركة الفعلية لممثلي كافة الفئات المتضررة في صياغة مضامين نظام أساسي جديد، عادل و منصف، ومحفز للجميع، داعية إلى الدخول إضراب وطني إنذاري أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع المقبل وإلى تجسيد وقفات احتجاجية يومي الاثنين والسبت.
الإعلان عن ميلاد هذه التنسيقية، اعتبرتها الأخيرة ووصفتها بالتاريخية المجسدة لوحدة الصف، تحاول تجاوز بعض إشكالات الممارسة النقابية السابقة، وتؤكد على استقلاليتها عن أي تنظيم حزبي أو توجه نقابي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقق أمال الشغيلة في الترافع عن قضاياها العادلة دون خلفيات تنحرف بها عن مسارها الوحدوي”.
وقالت التنسيقية الجديدة إن التعليم ليس معتركا للسياسة، بل هو فضاء للتكوين والتنشئة والاستثمار في بناء الإنسان، وإذا أبى البعض إلا أن يجعلوه مرتعا للحسابات السياسية والحزبية، وصيّروه مطية لكل ذي مطمح شخصي يسعى لتحقيق غايات سياسوية، فإن للتعليم رجالا ونساء قادرين على التصدي لكل ذوي النيات السيئة”.
10 تعليقات
النظام الأساسي الجديد للتعليم أخرج العديد من التنسيقيات والنقابات الى الاحتجاج ..
النظام الأساسي ان لم يتم التراجع عنه فالتلاميذ هم الضحية ..
التعليم في خطر وتراجع كثيرا ..
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
إذا كانت هذه هي مخرجات الحوار .للاسف الشديد ..
أين الحديث عن الأثر الرجعي المالي والاداري للمقصيين.غير وارد نهائيا من النقابات..
على وزارة التعليم التدخل لوضع حد لهذه الاضطرابات التي تقع في صفوف المدرسين ..
تحية نضالية نتمنى خيرا للنقابات في حل أزمة التعليم ..
على الحكومة الجلوس الى طاولة الحوار لتسوية النقاط المختلف عليها ..
التنسيقية الجديدة سيكتب لها النجاح بلا شك وسيكون لها كلمتها وستلبى مطالبها فالنقابات كانت في قبضة اليد لاحول لها ولا قوة أما التنسيقيات فهي تتصرف حسب مطالب الأساتذة دون ضغط من الأحزاب خاصة المشكلة منها للحكومة.