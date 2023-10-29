الصيباري يواصل تألقه بهدف أمام أياكس أمستردام في الدوري الهولندي

الصيباري يواصل تألقه بهدف أمام أياكس أمستردام في الدوري الهولندي

2023-10-29 / 18:32
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سجل الدولي المغربي إسماعيل الصيباري هدفا ساهم به في قيادة فريقه آيندهوفن لفوز كبير أمام أياكس أمستردام بخمسة أهداف لاثنين، اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الهولندي.

وتألق الصيباري في مباراة اليوم بعدما وقع الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 52.

وشارك الصيباري كبديل مع مطلع الجولة الثانية من مباراة اليوم أمام أياكس أمستردام، بعدما كان فريقه متأخرا بهدفين لواحد في الشوط الأول، حيث ساهم بمستواه الممتاز في قلب الطاولة على الأياكس والخروج بنتيجة الانتصار.

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