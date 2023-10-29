الجيش الملكي يحقق فوزا ثمينا أمام إتحاد طنجة في البطولة الاحترافية

حقق الجيش الملكي فوزا ثمينا أمام ضيفه إتحاد طنجة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بالملعب البلدي بالقنيطرة، ضمن الجولة السابعة من البطولة الاحترافية.

وسجل حاتم الصوابي هدف الفوز للجيش الملكي في الدقيقة 84.

وصعد الجيش الملكي مؤقتا لصدارة البطولة عقب هذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة، بينما توقف رصيد إتحاد طنجة عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

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