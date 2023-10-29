الجيش الملكي يحقق فوزا ثمينا أمام إتحاد طنجة في البطولة الاحترافية
حقق الجيش الملكي فوزا ثمينا أمام ضيفه إتحاد طنجة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بالملعب البلدي بالقنيطرة، ضمن الجولة السابعة من البطولة الاحترافية.
وسجل حاتم الصوابي هدف الفوز للجيش الملكي في الدقيقة 84.
وصعد الجيش الملكي مؤقتا لصدارة البطولة عقب هذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة، بينما توقف رصيد إتحاد طنجة عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0
6
9 تعليقات
الجيش الملكي يعرف فقط التفوق على النوادي المغربية اما الافريقية والعربية الله اجيب ..
تراجع مستوى إتحاد طنجة إلى الوراء ..
حظ موفق لاتحاد طنجة وعليه تدارك الموقف ..
مسيرة موفقة للجيش الملكي ..
مثل العادة الشوط الأول أفضل أما شوط 2 المدرب فلا شئ تحرك ..
هذا هو الاتحاد الطنجاوي الذي نعرف من زمان اتحاد الهزيمة والانكسار..
إتحاد طنجة بدأ الموسم غير محظوظ ..
إتحاد طنجة أصبح مثل جثة إن بقي على حاله سيكون في القسم الثاني ..
يسم الله مادا اقول لفريق اتجاد طنجة لديها لاعببن في المستوى يجب ان يعطيها بعد الوقت لكي يحصل الانسجام وأتمنى ان تعطية التمار