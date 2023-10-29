ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني بكسر في القدم

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الأحد أن لاعب خط وسطه أوريلين تشواميني تعرض لكسر في القدم خلال مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالفوز على برشلونة 2 / 1 السبت، وسيغيب عن الفريق لفترة.

وشارك الفرنسي الدولي تشواميني طوال زمن المباراة التي حسمها ريال مدريد لصالحه عبر ثنائية جود بيلينغهام، ثم كشفت الفحوص الطبية عن تعرض تشواميني “لكسر إجهادي غير كامل في العظم المشطي الثاني في قدمه اليسرى”.

ولم تتضح الصورة بشأن الفترة التي سيغيبها اللاعب، حيث اكتفى النادي بذكر أنه سيجرى مراقبة تطور حالته

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