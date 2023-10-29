رئيس الوزراء النرويجي يندد بالوضع الكارثي في غزة

هبة بريس _ وكالات

ندد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار، اليوم الأحد، بالوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مؤكدا أن رد جيش الاحتلال، في غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير متكافئ.

وتابع بأن “الوضع كارثي وأعتقد أنه ينتهك بوضوح ما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني”.

وقال غار لإذاعة “إن آر كيه” العامة، إن “القانون الدولي ينص على أن رد الفعل يجب أن يكون متكافئا، كما أنه يجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع”.

وأضاف أنه يعتقد أن العملية ضد غزة تجاوزت الحد بشكل كبير، مشيرا إلى أن “حوالي نصف آلاف الضحايا هم من الأطفال”.

وتابع، بأن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأنا أدرك أنه من الصعب للغاية الدفاع عن النفس ضد هجمات شُنت من منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة”.

وأكد ستور: “نحن أصدقاء إسرائيل وندين الهجوم الذي نفذته حماس قبل ثلاثة أسابيع، ونطالب أيضا بإطلاق سراح الرهائن، لكن يجب أن نعبر عن أنفسنا بوضوح”.

وكانت النرويج، صوتت الجمعة الماضي على قرار للأمم المتحدة “يطالب بهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال”. والقرار غير الملزم الذي عارضته إسرائيل والولايات المتحدة، أيّده 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.

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