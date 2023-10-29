الكيني ليمو كيبروب يتوج بطلا لماراثون الدار البيضاء الدولي

فاز العداء الكيني، ليمو كيبروب، بالدورة الرابعة عشرة للماراطون الدولي للدار البيضاء، الذي نظم صباح اليوم الأحد.

وقطع ليمو كيپروپ، مسافة 42 كلم في زمن قدره ساعتين و13 دقيقة و29 ثانية ، متبوعا بالمغربيين محمد طلحاوي (2 س و13 د و35 ث) ومنتصر زاغو (2 س و17 د و04 ث) .

ولدى الإناث حلت الكينية موكامي ويديرا في المركز الأول بتوقيت ساعتين و29 دقيقة و46 ثانية، أمام مواطنتها باسكاليا شبكورير (2 س و 31 د و 51 ث) والإثيوبية كود شالا جيجو ( 2 س و37 د و39 ث) .

وفي سباق نصف الماراطون، كان التتويج حليف العدائين المغاربة، حيث عاد الفوز في فئة الذكور لعبد الكريم بنزهرة بعد قطعه مسافة السباق في زمن قدره ساعة واحدة ودقيقتين و52 ثانية، أمام براهيم خليفه الذي حقق 1س و02د و58 ث وفتحي عبد الناصر الذي حل ثالثا (1س و03 د و44 ث).

ولدى الإناث، عاد لقب الدورة الرابعة عشرة، للعداءة المغربية فاطمة الزهراء أوهريس، التي قطعت مسافة السباق في زمن قدره ساعة و15 دقيقة و53 ثانية، متقدمة على مواطنتيها فتيحة بنشتكي (1س و16 د و19 ث) وعزيزة علوي سلسولي (1س و16 د و53 ث).

وفاز بسباق 10 كلم فئة الذكور، العداء المغربي جمال هتران بعد قطعه مسافة السباق في زمن قدره 28 دقيقة، أمام مواطنيه هشام وسمي (28 دقيقة وثانية واحدة)، والعيادي زروال الذي حل ثالثا (28 دقيقة وثانيتين).

وفي فئة الإناث، فازت العداءة المغربية وفا زروال بالسباق بعد أن قطعت مسافته في 33 دقيقة وسبع ثواني، متقدمة على مواطنتيها سكينة بوعود (34 دقيقة و23 ثانية)، وسمية سند (34 دقيقة و31 ثانية).

ونجح المنظمون في رهانهم على مشاركة قياسية في الماراطون، حيث قدروا عدد المشاركين في الدورة الـ 14 ب 10500، يمثلون 38 بلدا.

ويعتبر الماراطون الدولي للدار البيضاء ثمرة شراكة مؤسساتية ناجحة بين جماعة الدار البيضاء ومجموعة من الشركاء الرئيسيين، من بينهم، ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، ومجلس جهة الدار البيضاء – سطات، ومجلس عمالة الدار البيضاء، بالإضافة إلى الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى من خلال عصبة الدار البيضاء لألعاب القوى، وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات.

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