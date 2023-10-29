سليم أملاح يحظى بإشادة مدرب فالنسيا قبل مواجهة أتلتيك بيلباو

حظي الدولي المغربي سليم أملاح، لاعب وسط فالنسيا بإشادة مدربه روبن باراخا، قبل مواجهة أتلتيك بيلباو، المقررة اليوم الأحد، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وقال باراخا في تصريح له قبل مواجهة بيلباو :”أملاح يمكنه مساعدتنا في عدة مراكز، إذ يمكنه اللعب خلف المهاجم وحتى كلاعب خط وسط”.

وأضاف :”بالنسبة لي هو لاعب متعدد المراكز، وهو قوي في النزالات وسنستفيد منه اعتمادا على احتياجاتنا”.

وتابع باراخا :”هو من العناصر الأساسية لفريقنا، ويمكنه صناعة الفارق عند لمسه الكرة، وهذا جيد للغاية بالنسبة لنا”.

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