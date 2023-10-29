“أطفال مغاربة لأجل غزة”…تضامن مغربي مع فلسطين أمام البرلمان

2023-10-29 / 16:34
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هبة بريس _ الرباط

في احتجاج جديد ؛ وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والذي خلف آلاف الضحايا نظم العشرات وقفة أمام مبنى البرلمان

ووقف العشرات صحبة أبنائهم أمام بوابة البرلمان لإسماع صوتهم وللتنديد باستهداف المدنيين منهم أطفال ونساء وشيوخ

وتحت شعار “أطفال مغاربة لأجل غزة” رفع الجميع شعارات متضامنة مع الفلسطينيين والمؤكدة أن الفلسطينيين والمغاربة شعب واحد.

ورفع الأطفال الأعلام الفلسطينية، إلى جانب صور لضحايا القصف الصهيوني من الأطفال الغزيين، إضافة إلى نعوش رمزية للأطفال.
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‫5 تعليقات

  5. إذا حكام العرب صامتون فإن الشعب أيضا إذا لم يحتج فهو معهم أيضا صامت مكثف يده

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