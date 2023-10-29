صن داونز يفوز على الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي

صن داونز يفوز على الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي

2023-10-29 / 16:04
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فاز صن داونز الجنوب أفريقي على ضيفه الأهلي المصري بهدف دون رد، اليوم الأحد بملعب لوفتيس فيرسفيلد ببريتوريا، ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وسجل تابيلو ماسيكو هدف صن داونز في الدقيقة 52 من المباراة.

وسيلتقي الطرفان في مباراة الإياب يوم الأربعاء القادم بداية من السابعة مساء بملعب القاهرة الدولي.

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